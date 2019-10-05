США хотели включить американцев в состав совета «Нафтогаза» — СМИ

Министр энергетики США настаивал на включении американцев в совет «Нафтогаза» .

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри призвал президента Украины искоренить коррупцию и подталкивал новое правительство страны к изменениям в государственной нефтегазовой компании.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на Politico.

«Среди прочего Перри настаивал на том, чтобы украинская государственная газовая компания «Нафтогаз» расширила свой совет, включив в него американцев», — говорится в статье.

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По информации одного из источников, знакомого с отношениями администрации с компанией, среди тех, кого рассматривали на эту роль, были два менеджера из энергетического сектора с родного для Перри штата Техас.

Представитель Министерства энергетики США Шэйлин Хайнс заявила, что Перри посоветовал расширить состав совета. Она не смогла сразу прокомментировать, предложил ли Перри имена для заполнения новых мест.