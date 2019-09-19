В Еврокомиссии прокомментировали план Кабмина по разделению "Нафтогаза"

По словам вице-президента Еврокомиссии, ЕС приветствует решение правительства Украины об анбандлинге "Нафтогаза".

Европейский Союз приветствует решение Кабинета министров Украины об отделении ГТС от «Нафтогаза Украины», что является важным элементом для успешного завершения трехсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ о транзите газа через территорию Украины после 2019 года.

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Об этом в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Мы приветствуем существенный прогресс в анбандлинге "Нафтогаз Украины" как важный элемент для успешного завершения трехсторонних переговоров», - написал Шефчович.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, в Брюсселе проходят трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины.

Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.