В Еврокомиссии прокомментировали план Кабмина по разделению "Нафтогаза"
Европейский Союз приветствует решение Кабинета министров Украины об отделении ГТС от «Нафтогаза Украины», что является важным элементом для успешного завершения трехсторонних переговоров Украина-ЕС-РФ о транзите газа через территорию Украины после 2019 года.
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Об этом в Twitter сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
«Мы приветствуем существенный прогресс в анбандлинге "Нафтогаз Украины" как важный элемент для успешного завершения трехсторонних переговоров», - написал Шефчович.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, в Брюсселе проходят трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины.
Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.
Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.