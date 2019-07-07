У НКРЭКУ есть путь снижения тарифа "Укрэнерго" на 38%, - эксперт

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии".

НКРЭКУ получила информацию о возможности снижения тарифа на услуги по передаче электроэнергии "Укрэнерго" на 38%. Об этом написал на своей странице в Facebook президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

"5 июля, на открытом обсуждении по установлению тарифа на услуги по передаче электрической энергии ГП "НЭК "Укрэнерго", которое состоялось в НКРЭКУ, я внес предложение, которое позволит уменьшить указанный тариф на 0,132 грн/кВт*ч или на 38%. Такое уменьшение должно произойти за счет исключения из прогнозного баланса выработки электроэнергии на объектах "зеленой" энергетики, которые не введены в эксплуатацию. Такое уменьшение, по нашим подсчетам, может составить 1 ТВт*ч или около 5 млрд грн с 12 млрд, заложенных в тариф", - написал Трохимец.

Еще одной возможностью для снижения тарифа, по мнению эксперта, является изменение источника покрытия кредитных обязательств ГП "НЭК "Укрэнерго".

"В условиях нового конкурентного рынка электрической энергии вырос спрос на доступ к межгосударственным сечениям ЛЭП Бурштинтского острова. Соответственно, возросла стоимость, которую будут платить субъекты, получающие этот доступ. Мы предложили именно эти дополнительные поступления направить на выплату кредитов, вместо перекладывания обязательства "обязательств на конечного потребителя", - сообщил Трохимец.

Трохимец также отметил, что в ближайшее время Ассоциация энергетики сделает соответствующие обращения для получения документов, подтверждающих расчеты экспертов о возможности снизить тариф, и предоставит их НКРЭКУ для его просмотра. А также призвал участников рынка, потребителей, политиков и активистов вместе приложить усилия для создания прозрачного и конкурентного рынка электроэнергии.

"Пока представитель Президента Андрей Герус вместе с ферросплавными заводоми пытается сорвать рынок электрической энергии, мы делаем все, чтобы его построить. И уменьшить тарифы для промышленности. В том числе для тех же ферросплавных заводов", - подчеркнул Трохимец.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля заявил, что новый рынок электроэнергии функционирует успешно, и цена на электроэнергию не выросла. А также подчеркнул, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.