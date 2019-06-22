В «Укрэнерго» предупреждают, что при повышении температуры воздуха, сохранение тенденции к выведению блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствию топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация.

В Украине из-за аномальной жары могут аварийно отключать электроэнергию. В последние две недели сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии, из-за чего возможно аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Отмечается, что пик потребления мощности в системе составил 17935 мегаватт, и для обеспечения баланса при повышении температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.

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Однако в текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний. Сейчас вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 - ДТЭК и 4 - «Центрэнерго») суммарной установленной мощностью 2857 мегаватт. За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%.

Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 - «Центрэнерго», 1 - «Донбассэнерго» и 1 - ДТЭК Энерго) на 2320 мегаватт.

При повышении температуры воздуха, сохранении тенденции к выводу блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация.

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«Это значит, что у «Укрэнерго» не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях «Укрэнерго» может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы», - говорится в сообщении.

В «Укрэнерго» отметили, что решить вопрос может ускорение выведения из ремонтов Трипольской, Змиевской ТЭС («Центрэнерго») и Славянской ТЭС («Донбассэнерго») или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС.

Кроме этого, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности, на Криворожскую и Луганскую ТЭС («ДТЭК Энерго»).

Также сообщается, что «Укрэнерго» уже обратилось в Совет нацбезопасности и обороны с соответствующим письмом, поскольку от оперативности принятия решения и его исполнения будет зависеть операционная безопасность энергосистемы Украины.