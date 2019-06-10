"Укрэнерго" назвало риски запуска рынка электроэнергии с 1 июля

Ключевой угрозой указан вопрос создания и наращивания задолженности после запуска розничного сегмента нового рынка с 1 января 2019 года.

ГП "Укрэнерго" предупредило Верховную Раду и Кабинет министров о возможности манипуляций со стороны игроков рынка риск неконтролируемого роста цены электроэнергии из-за высокой концентрации рыночной власти участников рынка в случае запуска свободного рынка энергии с 1 июля.

Об этом говорится в письме за подписью руководителя "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука и председателя наблюдательного совета госпредприятия Шевки Аджунера, который опубликовал нардеп Сергей Лещенко, передают Наши Гроши.

"Укрэнерго" связывает риск роста цены электроэнергии с высокой концентрацией рыночной власти: "Более 75% всей электроэнергии приходится на двух участников рынка - ГП "НАЭК "Энергоатом" и группу компаний ДТЭК".

Ключевой угрозой указано вопросы создания и наращивания задолженности после запуска розничного сегмента нового рынка с 1 января 2019 года. Поставщик "последней надежды" ГПВД "Укринтерэнерго" уже накопил 700 млн грн задолженности за 4 месяца работы.

"Укрэнерго" также обеспокоено качеством данных коммерческого учета электроэнергии. Операторы систем распределения (облэнерго) должны были бы осуществлять его на ежедневной основе в соответствии с п. 68 ст. 7 Закона "О рынке электрической энергии". Однако пока этого не происходит.

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"Корректный размер небаланса поставщика может быть рассчитан лишь через 90 дней, в связи с технологической неготовностью операторов систем распределения. Например, до сих пор происходит корректировка ГП "Энергорынок" данных учета за январь 2019 года. Соответственно есть существенный риск того, что поставщики обанкротятся до того, как будут получены данные коммерческого учета. На сегодняшний день объем таких некорректно рассчитанных небалансов может составлять 200 млн грн ежедневно", - сообщает "Укрэнерго".

Издание напомнило, что Антимонопольный комитет Украины в своем отчете о рынке электроэнергии от 2016 года по неизвестным причинам не рассматривал вопрос о коллективной монополии "Энергоатома" и ДТЭКа, хотя они совокупно превышают порог 70% в выработке электроэнергии Украины.

Глава Департамента АМКУ по исследованиям и расследованию рынков ТЭК и ЖКХ Татьяна Кулешова 8 июня приветствовала запуск рынка с 1 июля, и выразила мнение, что АМКУ имеет "все необходимые инструменты, чтобы остановить нарушение конкурентного законодательства - как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов".

АМКУ в декабре 2019 года отказался признавать ДТЭК таким, что злоупотребляет своей рыночной властью. Основанием стало то, что по мнению АМКУ этот рынок регулируется НКРЭКУ и Минэнерго. "Таким образом АМКУ признал, что не имеет влияния на ДТЭК", - отмечают "Наши гроши".