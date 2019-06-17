НКРЭКУ вне Конституции: что ждет энергорынок и рядовых украинцев

Конституционный суд Украины под конец уходящей недели взбудоражил энергорынок и рядовых украинцев. КСУ обнародовал свое решение по представлению 46 народных депутатов, среди которых Юлия Тимошенко, Валерий Дубель, Сергей Соболев, Александра Кужель, Виктория Войцицкая, Сергей Лещенко, Мустафа Найем, относительно правомерности создания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. КСУ признал неконституционными некоторые нормы закона о НКРЭКУ, но дал время на исправление ситуации.

«Учитывая, что признание неконституционными отдельных положений закона будет иметь правовые последствия в виде существенных пробелов в законодательстве о порядке организации деятельности Комиссии, и это может сделать невозможным ее функционирование и выполнение ею своих функций, КСУ признал необходимым отсрочить до 31 декабря 2019 года утрату силы соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции Украины», - говорится в решении КСУ.

Суд констатировал, что «образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который по функциональному назначению, сфере деятельности, полномочиям имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабинету министров Украины и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией Украины».

По выводам КСУ, НКРЭКУ должна была быть создана правительством, а ее организацию и форму деятельности должна была законодательно определить Верховная Рада. Кроме того, суд пришел к выводу, что полномочия главы государства и парламента по формированию конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ, как и право президента назначать членов комиссии и досрочно прекращать их полномочия, Конституцией не предусмотрены. То тесть, отмеченные полномочия, закрепленные законом, не соответствуют Основному закону.

Действительно, создание НКРЭКУ не безукоризненно с точки зрения законодательства, да и работа регулятора вызывала и вызывает много нареканий. Но почему именно сейчас была поднята эта проблема и чем все может закончиться?

НКРЭКУшная история

Закон о Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, является одним из трех основных реформы энергорынка, которая проводится в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. Еще два – закон о рынке газа и о рынке электроэнергии.

Нацкомиссия была образована указом президента Петра Порошенко в 2014 году, где отмечалось, что членов НКРЭКУ назначает и увольняет опять-таки президент. То есть, ни о какой независимости нового органа, на чем настаивала Еврокомиссия, речь не шла. Все решили исправить в соответствующем законе. И 22 сентября 2016 года Верховная Рада его приняла.

Закон предусматривает, что члены НКРЭКУ отбираются конкурсной комиссией, которая формируется следующим образом: два человека – от президента, два - от Верховной Рады и один - от Кабмина по представлению Министерства энергетики и угольной промышленности. Учитывая, что представители от парламента – квота фракции БПП, а кресло министра энергетики - тоже ее право, то НКРЭКУ остается подконтрольной главе государства.

И еще одна «мелочь» - комиссия подает на рассмотрение президенту 14 отобранных кандидатур из расчета два человека на одно кресло. Из них президент выбирает семерых и назначает их членами НКРЭКУ прямым указом. Глава регулятора избирается тайным голосованием уже членами Нацкомиссии. То есть, все «дороги» идут к главе государства. Именно он держит в своих руках «независимый» орган.

Теперь все перечисленные законодательные принципы создания регулятора должны быть пересмотрены. Но пока это случится, чего следует ожидать от энергосферы, которая и так переполнена проблемами, а тут еще и казус с Нацкомиссией? Что, к примеру, будет с тарифами, особенно в виду старта рынка электроэнергии, или с решением НКРЭКУ по облгазам и газсбытам, которые завышают тарифы в платежках – последние продолжают отстаивать свою правоту в судах, или с новыми правилами тарифообразования в регионах – они только начинают работать, или со скандальной формулой «Роттердам+»?

Риск или трезвый расчет

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус несколько прояснил ситуацию. По его словам, решение КСУ относительно неконституционного создания НКРЭКУ не ставит под сомнение законность ранее принятых решений регулятором.

«Насколько я общался с юристами, это решение не имеет ретроспективной силы. Оно не касается прошлого, оно касается будущего», - сказал он.

Кроме того, по словам Геруса, до конца года в Конституцию необходимо будет внести изменения для возможности создания независимых регуляторов рынков, а также некоторых антикоррупционных органов: «По нашему мнению, это должно урегулироваться принятием нового закона о НКРЭКУ, где будут предусмотрены немного другие процедуры назначения. И, во-вторых, должны быть внесены изменения в Конституцию, чтобы в Конституции было предусмотрено существование разных регуляторов, не только энергетических, а также некоторых антикоррупционных органов».

Рассказал он и о следующих «энергетических» шагах президента Владимира Зеленского: он подаст в Верховную Раду проект закона об отмене формулы «Роттердам+» и переносе запуска нового рынка электроэнергии на год - на 1 июля 2020 года.

«Администрацией президента был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Верховную Раду. Предлагается, чтобы формула «Роттердам+» была отменена, а вместо нее действовала другая формула, можно ее назвать «Роттердам-». Кроме этого, этим законопроектом предлагается отсрочка нового рынка электроэнергии на один год. По нашему мнению, неправильно настолько неподготовленный рынок вводить с 1 июля. В течение этого года будет существовать формула «Роттердам-», которая будет регулировать тарифы угольных электростанций», - отметил Герус.

Отреагировали на решение КСУ и в «Нафтогазе». Директор НАК Юрий Витренко считает, что теперь, кроме внесения изменений в закон, нужно будет избрать новый состав НКРЭКУ.

«Последствия такого решения Конституционного суда – сложный юридический вопрос. Но для того, чтобы не было хаоса и в будущем, необходимо вносить изменения в закон и выбрать новый состав регулятора», – написал он в Facebook.

По его мнению, в процессе работы над законом сразу было понятно, что нужно или вносить изменения в Конституцию, или подчинить регулятор Кабинету министров, при этом обеспечив его независимость через предусмотренные законом требования к членам.

«В Великобритании, например, регулятор формально подчинен правительству. И ничего, его реальная независимость гораздо больше, чем в Украине», - подчеркнул Витренко.

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что все происходящее вызывает больше вопросов, чем ответов, и рисков в будущем от решения КСУ намного больше, чем кажется на первый взгляд.

«К депутатам, которые подали представление в КСУ, есть один важный вопрос: почему они не сделали это еще в 2014 году, когда вышел указ президента Порошенко о создании НКРЭКУ, или в 2016 году, когда закон о Нацкомиссии приняла Рада? Действительно, ситуация с НКРЭКУ не безукоризненная с точки зрения законодательства, и работа регулятора вызывала и вызывает много нареканий. Но вносить хаос в работу и без того несовершенного регулятора, что может спровоцировать решение КСУ, - путь в никуда. Вероятна хаотизация системы государственного регулирования. Мы в такой способ придем не только к хаосу в политической сфере, но и в социально-экономической, что самое опасное», - говорит эксперт.

По его мнению, Конституционный суд, конечно, должен был рассмотреть вопрос относительно НКРЭКУ, но не в таком «пожарном» режиме. Особенно, учитывая ситуацию в стране, которая и так находится в зоне турбулентности. Он не исключает, что, возможно, было давление извне: «К сожалению, КСУ пошел на поводу у политической конъюнктуры. Хотя решение, несомненно, и имеет под собой правовую основу, но государственная мудрость состоит в том, чтобы не концентрировать проблемы и риски в одном временном промежутке, причем сложном. Возможно, это сделано не случайно – суд в такой способ отвлекает внимание от принятия решения по указу президента о роспуске парламента. Нельзя исключать и следующий фактор: среди инициаторов обращения в КСУ - Юлия Тимошенко, а она хорошо известна как умелица управления в ручном режиме, ее конек как раз энергетика. И она уже видит себя премьер-министром, поэтому, возможно, что Тимошенко выстраивает некую цепочку, как будет осваивать власть в стране», - сказал эксперт.

Не оптимистично он настроен и в отношении принятия озвученных Герусом законодательных правок. Гончар считает, что вряд ли они пройдут в этом году: «Заявления Геруса звучат вроде бы правильно, а по факту все будет по-другому. К примеру, кто будет вносить изменения в закон о НКРЭКУ? Нынешний парламент вряд ли придет к консенсусу. Да и занят он уже выборами. А новый парламент, в первую очередь, займется коалицией, затем формированием правительства, и неизвестно, когда у него дойдут руки до закона о НКРЭКУ. А пока будет хаос, каждый сможет воспользоваться им в свою пользу, каждый начнет на локальном уровне, особенно облэнерго и облгазы, все переиначивать в свою пользу. Да и что будет с переговорами с международными кредиторами? Хоть НКРЭКУ и не является участником переговоров, но вопрос тарифообразования и само установление тарифов – всегда в центре обсуждения будущих траншей. Ведь от него, в том числе, зависит наполнение бюджета, а значит и возврат займов. То есть, в переговорный процесс с кредиторами внесен еще один фактор неопределенности. КСУ руководствовался какой-то странной календарной логикой. Своим решением он не только повысил температуру накала страстей в обществе и в государстве в целом, но и спровоцировал волну хаоса», - подытожил Гончар.

Что будет происходить на энергетическом рынке вследствие решения Конституционного суда относительно его регулятора, украинцы будут наблюдать уже в ближайшее время. Остается только надеяться, что ничего супер-негативного не случится.

Нана Черная