Подержанные автомобили из США: ТОП-5 моделей, имеющих огромный успех в Украине

Средний возраст подержанных автомобилей из США составлял 5,8 года.

В июле украинцы приобрели более 5,2 тысячи подержанных легковых автомобилей, импортированных из США. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года показатель вырос на 8%, сообщает "УкрАвтопром".

Почти половина импортированных автомобилей – 49% – пришлась на бензиновые модели. Еще 30% составили электромобили, а 15% – гибриды. Доли дизельных автомобилей и машин с ГБО составили по 3%.

В список лидеров попали преимущественно кроссоверы, что в очередной раз свидетельствует о предпочтениях украинских покупателей, выбирающих практичные автомобили. Особой популярностью среди украинцев пользуются электромобили Tesla – сразу две модели этой марки вошли в ТОП-5.

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В целом пятерка лидеров выглядит следующим образом:

Tesla Model Y – 500 автомобилей. Ford Escape – 465. Tesla Model 3 – 450. Nissan Rogue – 365. BMW X5 – 330.

Средний возраст подержанных автомобилей из США, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составил 5,8 года.

Авторынок Украины – последние новости

В июле украинский автопарк пополнился более чем 5,2 тысячами легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с июлем 2025 года количество таких машин сократилось на 5%. Лидером среди новых дизельных автомобилей по популярности стал Volkswagen Touareg.

Сообщалось также, что в июле украинский автопарк пополнился на 2,2 тысячи новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 4% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. На рынке новых автомобилей с бензиновыми двигателями бесспорно лидируют SUV. Четыре из пяти самых популярных моделей в этом сегменте – кроссоверы.

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