Продажи машин из Китая рухнули в два раза: какие модели все еще популярны в Украине

Большую часть легковых автомобилей, импортированных из Китая, составили электромобили.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился 1026 легковыми автомобилями китайского производства. По сравнению с июлем 2025 года этот показатель сократился на 50%, сообщает "УкрАвтопром".

Более половины (51%) легковых автомобилей, импортированных из Китая, были электромобилями. Это частично объясняет падение интереса украинских покупателей.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине вступил в силу общий режим налогообложения электрокаров: при импорте и продаже таких автомобилей вновь взимается налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%. Из-за этого цены на электромобили, в частности на модели китайского производства, выросли.

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Другими факторами обвала называют усиление конкуренции на рынке, давление "серого" импорта и проблемы с энергетикой из-за обстрелов.

Из общего количества ввезенных из Китая автомобилей 767 были новыми (-55%), а 259 – подержанными (-29%). Среди лидеров в обоих сегментах рынка уверенно доминирует BYD.

ТОП-5 новых легковых автомобилей из Китая:

BYD Sea Lion 06 – 94 шт. BYD Leopard 3 – 40 шт. Volkswagen ID.UNYX – 39 шт. Jetour X50 – 37 шт. Zeekr 001 – 36 шт.

ТОП-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:

BYD Song L – 21 шт. Polestar 2 – 20 шт. BYD Sea Lion 06 – 19 шт. Zeekr 7X – 17 шт. Volkswagen ID.UNYX – 16 шт.

Авторынок Украины – последние новости

В июле украинский рынок пополнился более чем 5,2 тысячами подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Это на 8% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Почти половину импортированных автомобилей составили модели с бензиновыми двигателями.

Кроме того, в июле украинцы в целом приобрели более 5,2 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года спрос на такие автомобили снизился на 5%. Среди новых дизельных моделей наибольшей популярностью пользовался Volkswagen Touareg.

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