Эксперты отметили, что эти модели были слишком дорогими, когда продавались новыми, но на вторичном рынке они стали выгодными для покупки.

Некоторые новые автомобили являются слишком дорогими, чтобы рекомендовать их к покупке. Тем не менее на вторичном рынке эти модели могут оказаться выгодной сделкой.

В издании Top Speed назвали 10 немецких седанов с пробегом, на которые эксперты рекомендуют обратить внимание. По их словам, это отличные модели, которые можно купить по выгодной цене на вторичном рынке.

ТОП-10 лучших немецких седанов с пробегом:

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Mercedes-Benz E350 (W212) Audi S4 (B8) Alpina B7 (F01) Audi A8 (D4) BMW M340i (G20) BMW M550i (G30) Mercedes-Benz CLS (W218) Porsche Panamera (первое поколение) Volkswagen Phaeton BMW M3 (F80)

Лидером этого рейтинга признали Mercedes-Benz E350 в кузове W212. По словам экспертов, эту модификацию часто обходят стороной, но именно эта версия достойна внимания.

В издании поделились, что Mercedes-Benz E350 сочетает в себе высокий уровень комфорта и большую мощность. Эксперты отметили, что этот седан имеет спортивные повадки, но роскошнее многих конкурентов.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших универсалов с пробегом. Они рассказали о главных достоинствах лидера этого рейтинга.

Кроме того, эксперты определили 9 самых надежных автомобилей Kia с пробегом. Лидером рейтинга стал компактный городской хэтчбек.

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