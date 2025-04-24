По словам экспертов, эти модели превосходят всех своих конкурентов / Коллаж УНИАН, фото - Audi, Mercedes-Benz

Некоторые новые автомобили являются слишком дорогими, чтобы рекомендовать их к покупке. Тем не менее на вторичном рынке эти модели могут оказаться выгодной сделкой.

В издании Top Speed назвали 10 немецких седанов с пробегом, на которые эксперты рекомендуют обратить внимание. По их словам, это отличные модели, которые можно купить по выгодной цене на вторичном рынке.

ТОП-10 лучших немецких седанов с пробегом:

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  1. Mercedes-Benz E350 (W212)
  2. Audi S4 (B8)
  3. Alpina B7 (F01)
  4. Audi A8 (D4)
  5. BMW M340i (G20)
  6. BMW M550i (G30)
  7. Mercedes-Benz CLS (W218)
  8. Porsche Panamera (первое поколение)
  9. Volkswagen Phaeton
  10. BMW M3 (F80)

Лидером этого рейтинга признали Mercedes-Benz E350 в кузове W212. По словам экспертов, эту модификацию часто обходят стороной, но именно эта версия достойна внимания.

В издании поделились, что Mercedes-Benz E350 сочетает в себе высокий уровень комфорта и большую мощность. Эксперты отметили, что этот седан имеет спортивные повадки, но роскошнее многих конкурентов.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее эксперты назвали 10 лучших универсалов с пробегом. Они рассказали о главных достоинствах лидера этого рейтинга.

Кроме того, эксперты определили 9 самых надежных автомобилей Kia с пробегом. Лидером рейтинга стал компактный городской хэтчбек.

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