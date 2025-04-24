Некоторые новые автомобили являются слишком дорогими, чтобы рекомендовать их к покупке. Тем не менее на вторичном рынке эти модели могут оказаться выгодной сделкой.
В издании Top Speed назвали 10 немецких седанов с пробегом, на которые эксперты рекомендуют обратить внимание. По их словам, это отличные модели, которые можно купить по выгодной цене на вторичном рынке.
ТОП-10 лучших немецких седанов с пробегом:
- Mercedes-Benz E350 (W212)
- Audi S4 (B8)
- Alpina B7 (F01)
- Audi A8 (D4)
- BMW M340i (G20)
- BMW M550i (G30)
- Mercedes-Benz CLS (W218)
- Porsche Panamera (первое поколение)
- Volkswagen Phaeton
- BMW M3 (F80)
Лидером этого рейтинга признали Mercedes-Benz E350 в кузове W212. По словам экспертов, эту модификацию часто обходят стороной, но именно эта версия достойна внимания.
В издании поделились, что Mercedes-Benz E350 сочетает в себе высокий уровень комфорта и большую мощность. Эксперты отметили, что этот седан имеет спортивные повадки, но роскошнее многих конкурентов.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
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