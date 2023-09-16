По словам Стефанишиной, любые заявления об одностороннем ограничении нарушают конституцию ЕС.

Жесткая риторика Польши по поводу экспорта украинского зерна является неожиданной для Украины.

Как заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, Украина и Польша являются крупными аграрными странами, крупными рынками, и с определенной периодичностью между ними возникали те или иные проблемы, связанные с торговлей, однако стороны всегда находили возможности для их решения.

"Сейчас же в условиях войны, безусловно, ограничения, манипуляции и шантаж, связанные с экспортом украинского зерна, он очень сенситивный, поскольку у нас нет других инструментов обеспечения мира зерном, чем через границы стран ЕС, поэтому, конечно, это для нас очень неожиданная жесткая риторика польской стороны", - сказала Стефанишина.

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Она подчеркнула, что позиция Украины четкая и ясная – у нас нет другого выбора, кроме как придерживаться правил ЕС - Союза, к которому Украина будет присоединяться.

"Соответственно любые заявления об одностороннем ограничении нарушают конституцию ЕС и не могут быть восприняты, поэтому по ним не может быть никаких переговоров. Поэтому мы ожидаем, что наши партнеры в Брюсселе и других столицах будут выходить с такой позиции", - сказала вице-премьер.

Стефанишина отметила, что в течение всего лета работала большая координационная группа, в состав которой вошли украинцы, представители 5 стран и Еврокомиссии.

"Эта группа сформировала аналитику, которая подтверждает отсутствие угроз внутреннему рынку ЕС и собственно сегодня мы все должны обеспечить эффективный контроль экспорта на границе, чтобы Украина как будущая часть единого рынка ЕС спокойно вела торговлю, обеспечивала транзит", - сказала она.

Запрет на экспорт украинского зерна

15 сентября Еврокомиссия отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

В тот же день стало известно, что Польша продлит запрет на экспорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии об отмене ограничений. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, запрет будет продлен "в интересах польского фермера".

Венгрия также продлила запрет импорта сельхозпродукции из Украины, несмотря на разрешение от Еврокомиссии, а представитель словацкого правительства также объявил, что страна обязана защитить своих фермеров в "конкуренции с дешевым украинским зерном".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал призывы польской стороны о продлении запрета на экспорт украинской агропродукции "политическим популизмом".

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