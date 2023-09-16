В зависимости от плана действий, представленного украинской стороной, правительство Румынии примет решение о соответствующих мерах по защите румынских фермеров.

Правительство Румынии ожидает от Украины представления плана действий относительно эффективных мер экспортного контроля для предотвращения искажения рынка зерновых в стране, которые она обязалась представить к концу понедельника, 18 сентября 2023 года.

В то же время оно выражает сожаление по поводу того, что не было найдено европейское решение для продления ограничений на импорт зерна из Украины - меры, которую просили страны-члены, затронутые этим решением. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу вечером на сайте румынского правительства.

В зависимости от плана действий, представленного украинской стороной, правительство Румынии примет решение о соответствующих мерах по защите румынских фермеров.

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"Правительство Румынии находится в постоянном контакте с Европейской комиссией и украинской стороной, чтобы гарантировать, что новый механизм ограничения последствий импорта украинской продукции, предложенный ЕК, предотвратит искажения рынков стран-членов ЕС, которые были защищены превентивными мерами по ограничению импорта из Украины", - сказано в сообщении.

Экспорт украинского зерна - детали

Еврокомиссия 15 сентября отменила ограничения на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. В то же время, согласно решению ЕК, Украине придется выполнить определенные условия и представить план действий не позднее 18 сентября.

Польша, Словакия и Венгрия заявили о торговых ограничениях в отношении Украины. Последняя, помимо зерна, ввела запрет на ввоз из Украины 24 видов сельхозпродукции, включая овощи, мясо и мед.

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