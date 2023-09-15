По словам премьера, Румыния и Словакия склоняются поддержать Украину в отношении аграрного экспорта.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал призывы польской стороны относительно продление запрета на экспорт украинской агропродукции "политическим популизмом".

"Действительно в Польше происходит сейчас предвыборный период. Я называю это политическим популизмом, когда политики используют электоральный период и манипулируют данными, чтобы получить электоральные преимущества или выгоды. Украина сейчас точно не в том состоянии, чтобы давать возможность кому-то популистически расти на нашей беде", - сказал он во время брифинга.

Вместе с тем премьер поблагодарил Польшу за аграрный, гуманитарный и милитарный транзиты, Румынию - за готовность расширить украинский транзит с 2 до 4 млн тонн в месяц.

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"Мы работаем с правительством Румынии и правительством Словакии. Есть давление на них, но по состоянию на сегодня они не приняли своих решений и склоняются поддержать нас. Работа эта ведется в ежечасном режиме всей нашей командой: и президентом, и мной, Ольга Стефанишина, министры - все мы реально работаем в эти дни. Мы к этому готовились, и сейчас - решающий момент", – отметил Шмыгаль.

Запрет на экспорт украинской агропродукции

Сегодня, 15 сентября, истекает срок действия запрета на импорт из Украины кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Большинство из этих стран настроены и в дальнейшем блокировать импорт украинской продукции, даже если Еврокомиссия отменит этот запрет.

Однако Болгария сняла запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября.

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