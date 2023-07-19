Глава государства предлагает привлекать отдельные конвои для защиты зернового коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша практических действий по продолжению действия Черноморского зернового коридора без участия России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в Киеве. Глава государства напомнил, что соглашение между Украиной, Турцией и ООН о зерновом коридоре в Черном море остается в силе, несмотря на выход России из анологического отдельного соглашения.

"Реакция ООН не положительная. С Турцией сейчас мы работаем на разных уровнях", - сказал Зеленский и добавил, что в ближайшее время будет обладать полной информацией о видении Украины о продолжении работы зернового коридора.

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"Фактически, коридор должен быть в безопасности. Фактически, зная Россию, он не будет в безопасности, если ООН очень четко и очень твердо не заработает на уровне генерального секретаря. Кроме его слов, которые были достаточно мощными, нужны практические действия. Этого мы пока не увидели", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент Украины, с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом можно обсудить дальнейшие действия по обеспечению безопасности зернового коридора. "Есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы относительно отдельных конвоев. Их нужно обсуждать не только с Турцией, но и с другими нашими партнерами. Я собираюсь это обсуждать", - сообщил Зеленский.

Вместе с тем глава государства ожидает ответа от украинских военных.

"Потому что ООН и Турция и военные могут все сказать, что гарантий на 100% никто не дает. Но это очень легкая позиция. Для Украины как государства это не эта позиция, на которую мы готовы идти. Потому что нам нужно, чтобы коридор действовал", - сказал Зеленский.

Кроме того, он добавил, что частные компании, арендующие корабли и трейдеры, уже давно обращаются в Украину и говорят, что "готовы на себя брать соответствующие риски и хотят идти по коридору".

В этой связи президент Украины ждет от украинских военных и Министерства инфраструктуры четкий план, как это можно реализовать. Нужна также международная поддержка.

Зеленский добавил, что всегда, когда Россия наносит удары по портам, "она принуждает к чему-то, и не только нас, но и партнеров и ООН - что-то открыть, снять с чего-то санкции".

В то же время, Украина рассматривает новый маршрут для зернового коридора. Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, отметив при этом, что новый зерновой коридор может пролегать через территориальные воды стран-членов НАТО.

"Мы можем даже не использовать согласованный в рамках зернового соглашения маршрут, а перевозить зерно через территориальные воды Румынии и Болгарии", - отметил он.

По словам посла, главной проблемой являются угрозы России обстреливать инфраструктуру портов и корабли, которые будут перевозить зерно.

"Это риск, который имеет влияние на страхование", - отметил посол.

Война в Украине и экспорт зерна

18 июля 2023 года вышла из "зернового соглашения" и отозвала гарантии безопасности для зернового коридора.

Россия пригрозила "рисками" в адрес ООН, если сделка продолжится без нее.

Страховые брокеры уже прекратили страховать морские грузы из Украины из-за неопределенной ситуации в Черном море.

Хорватия предложила Украине альтернативный маршрут для "зернового коридора". Кроме того, крупнейший порт союзника заявил о том, что готов помочь Украине с зерном.

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