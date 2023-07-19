Хорватия предлагает свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна.

Хорватия предлагает свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для альтернативных маршрутов транспортировки украинского зерна после выхода России из "зернового соглашения".

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на заявление госсекретаря МИД Хорватии Франо Матусича на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Представитель хорватского МИД подчеркнул, что решение России не продлевать соглашение провоцирует угрозу голода во многих уголках планеты.

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"Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море – это один из возможных альтернативных маршрутов", - сказал он.

Он также отметил, что Хорватия с первых дней российского вторжения стала на сторону Украины и ее народа, и готова поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Зерновая сделка - что известно

Россия 18 июля вышла из "зернового соглашения", которое действовало с июля 2022 года. При этом миссия России в ООН однозначно заявила, что возврата к сделке не будет.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продлить действие Черноморской зерновой инициативы без страны-агрессора. Россия в ответ пригрозила "рисками", если сделка продолжится без нее.

Страховые брокеры уже прекратили страховать морские грузы из Украины из-за неопределенной ситуации в Черном море.

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