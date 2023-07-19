Текущая мощность порта составляет 10-15 млн. тонн зерна.

На фоне отказа России продолжить зерновое соглашение крупнейший порт Литвы Клайпеда заявил о готовности произвести немедленную отгрузку 10 млн тонн украинского зерна.

Как сообщает LRT, об этом заявил генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас, отметив при этом, логистика доставки груза к побережью Балтии остается крайне сложной.

"Есть огромная проблема, поскольку это связано со многими вещами, разными странами, разными договоренностями, разными интересами и так далее. Если этот вопрос будет решен, Клайпеда сможет обеспечить 100-процентное обслуживание части украинского зерна уже сегодня", - сказал он.

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По его словам, текущая мощность порта составляет 10-15 млн. тонн зерна, в том числе экспорт литовского зерна составляет около 3,5 млн тонн.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна будет искать альтернативные пути экспорта зерна в Балтийском море.

Война в Украине и ситуация с зерном

Россия 18 июля вышла из "зернового соглашения", которое действовало с июля 2022 года. Россия официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления "зерновой сделки" и отозвала гарантии безопасности для зернового коридора.

При этом миссия России в ООН однозначно заявила, что возврата к сделке не будет.

Россия пригрозила "рисками" в адрес ООН, если сделка продолжится без нее.

Страховые брокеры уже прекратили страховать морские грузы из Украины из-за неопределенной ситуации в Черном море.

18 июля 2023 года еще две страны открыто заявили, что будут мешать Украине. Польша и Словакия заявили о намерении продлить запрет на импорт зерна из Украины.

Хорватия предлагает Украине альтернативный маршрут для "зернового коридора" - свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна.

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