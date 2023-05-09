В ООН подтвердили информацию о том, что Россия заблокировала зерновой экспорт по Черному морю.

Россия блокирует работу зернового коридора, суда с продовольствием не проверялись уже два дня. Об этом сообщил в понедельник Офис координатора Черноморской зерновой инициативы ООН, пишет CNN.

"Совместный координационный центр (СКЦ) вчера и сегодня не проводил проверок", — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что с начала мая темпы проверки судов и так были чрезвычайно медленными.

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Работа зерновго коридора – последние новости

О фактической остановке зернового коридора накануне заявили в украинском Кабмине. По состоянию на понедельник, инспекцию в территориальных водах Турции ожидает 90 судов, из которых 62 – это суда, которые идут под погрузку. Инспекции как входного, так и выходного флота приостановлены.

Ранее сообщалось, что очередная сессия переговоров по вопросу гуманитарного коридора для выполнения зерновой сделки зашла в тупик. Она состоялась в пятницу, 5 мая.

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