Зерновое соглашение будет действовать еще несколько месяцев, сообщил президент Турции.

Зерновое соглашение, благодаря которой Украина может экспортировать продукцию через безопасный коридор в Черном море, продолжили.

Срок действия сделки продолжен еще на два месяца, написал Реджеп Тайип Эрдоган в своем Telegram-канале. "Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей и вкладу наших украинских друзей было решено продлить соглашение о черноморском зерновом коридоре еще на два месяца", - сообщил он.

По его словам, российская сторона также сообщила, что не будет препятствовать выходу турецких судов из портов "Николаев" и "Ольвия".

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Зерновое соглашение 2023 - новости, которые стоит знать

После того, как РФ вторглась в Украину, черноморские порты не могли работать. Летом прошлого года при посредничестве Турции и ООН была подписана зерновая сделка, благодаря которой через три порта - "Южный", "Черноморск" и "Одесса", удалось возобновить экспорт зерновых.

Позже срок действия соглашения не раз продляли, хотя Россия угрожала из нее выйти. Российская сторона также не раз блокировала нормальную работу зернового коридора, образовывались очереди из судов.

Примечательно, что РФ 11 мая грозилась выйти из сделки, если до 18 мая не удается достичь консенсуса по ее продлению с учетом интересов российской стороны по поставкам удобрений.

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