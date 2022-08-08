Прибытие остальных двух сухогрузов, которые вышли в одном караване с этим судном, в порты назначения ожидается ориентировочно через неделю.

С начала полномасштабной агрессии России против Украины первое судно с украинской агропродукцией прибыло в конечный пункт назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

"Судно POLARNET, которое одним из первых приняло участие в реализации инициативы об безопасную транспортировку зерна и продуктов питания из украинских портов, успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции", - говорится в сообщении.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отметил, что этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок.

Отмечается, что прибытие судов NAVI STAR, ROJEN, которые вышли из портов в одном караване с POLARNET, в порты назначения ожидается ориентировочно через неделю.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозит 26 тыс. тонн украинской кукурузы в ливанский порт Триполи.

5 августа из портов Большой Одессы отправился первый караван судов с украинским зерном. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET – 57 тысяч тонн украинской кукурузы, которая направляется к Турции, Великобритании и Ирландии.

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