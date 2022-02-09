Согласно прогнозу, снизится урожайность, в частности, ячменя, кукурузы, подсолнечника.

К середине XXI века под влиянием различных факторов, в том числе и изменения климата, снизится урожайность основных сельскохозяйственных культур Украины.

Такой прогноз УНИАН предоставили во Всемирном банке.

"До середины столетия вследствие различных факторов, в том числе и изменения климата, будет наблюдаться снижение урожайности основных сельскохозяйственных культур Украины, в том числе ячменя, кукурузы и подсолнечника. Однако урожайность озимой пшеницы на севере и северо-западе Украины к 2050 году может вырасти на 20-40 процентов по сравнению с 2010 годом", - говорится в сообщении.

Также прогнозируется, что значительно сократятся площади, пригодные для выращивания ели, бука, сосны и дуба - ключевых пород древесины в Украине. С изменением климата, вероятно, будет расти угроза лесных пожаров и значительного распространения некоторых видов насекомых.

"Температура может повыситься на более чем 4°C до конца XXI века, при этом зима будет более влажной, а лето - более сухим, со значительными колебаниями в разных регионах Украины. Прогнозируется, что к концу века в южной степи будет резкое ежегодное увеличение количества тропических ночей и жарких дней. Повышение температуры летом может привести к жаре и усилению засушливости на юге и востоке Украины. Прогнозируется, что даже с некоторыми мерами по смягчению климата количество морозных дней и ночей в южном регионе уменьшится", - отмечают во Всемирном банке.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в мае Министерство аграрной политики и продовольствия Украины при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) сообщило о запуске пилотного проекта по орошению сельскохозяйственных земель на юге страны.

Летом министерство предупредило, что проблемы с засухой и изменением климата остро стоят не только на юге, но и в центральной Украине, поэтому страна нуждается в орошении на более чем 2 миллионах гектаров сельскохозяйственных земель.

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