Сейчас Украина нуждается в орошении на более чем 2 миллионах гектаров сельскохозяйственных земель.

Проблемы с засухой и изменением климата остро стоят не только на юге, но и в центральной Украине, поэтому страна нуждается в орошении на более чем 2 миллионах гектаров сельскохозяйственных земель.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Романа Лещенко.

"Проблемы, связанные с засухой и изменением температур, уже остро стоят не только на юге, но и в центральном регионе. Почти половина Черкасской области в прошлом году пережила экстремальную засуху. Люди впервые за годы собирали урожай в две тонны с гектара кукурузы, в то время как еще 5 лет назад они собирали 10-12 тонн урожая кукурузы с гектара", – говорится в сообщении.

По мнению министра, правительство должно провести ирригационную реформу, иначе Украина будет терять огромные массивы черноземов.

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"Деградация земель, ветровая, водная эрозия, опустынивание земель - это то, что будет приводить к потере экономической активности", - отметил Лещенко.

Также он анонсировал создание национального оператора для проведения реформы водохозяйственной отрасли. Этот орган будет управлять магистральными каналами, насосными станциями и формировать кооперативы водопользователей - малых и средних фермеров - которые смогут получать государственную компенсацию стоимости оросительного оборудования.

По его словам, этот оператор будет публичной акционерной компанией с международными стандартами корпоративного управления. Он сможет привлекать проектное финансирование, в том числе, и через институты США.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, за 30 лет площадь орошаемых земель в Украине сократилась в четыре раза - с 2,3 млн га в 1990-х годах до 539 тыс. га в 2019 году (без учета временно оккупированной АР Крым).

Правительство намерено в этом году запустить пилотный проект по орошению земель в трех областях Украины - Херсонской, Одесской и Николаевской.

В октябре 2020 года Кабинет министров утвердил план реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года. По мнению правительства, реализация стратегии позволит привлечь инвестиции в сферу мелиорации.

Автор: Анна Нагорная