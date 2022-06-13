Отметим, что стоимость масла год назад была существенно ниже.

В Украине в июне по сравнению с маем выросли цены на сливочное масло.

Об этом свидетельствуют данные портала Минфина.

Так, сливочное масло "Селянское" 72,5% жирности стоит 64,25 грн. за 200 грамм, хотя в мае его стоимость была ниже – 60,18 грн.

Масло "Яготинское" 73% в июне по сравнению с маем также подорожало – с 62,45 грн. за 200 грамм до 63,70 грн.

Отметим, что стоимость данных позиций год назад была существенно ниже. Разница составляет практически 20 гривень.

Ранее УНИАН писал, что стоит быть более внимательным при выборе продуктов в магазинах. Так, к примеру, 40% сливочного масла, которое продается в киевских супермаркетах, является подделкой.

Отметим, За 2021 год, несмотря на значительное сокращение производства и импорта, экспорт масла сократился лишь на 4% до 10,9 тыс. т. В декабре больше всего украинского масла поставлялось в Казахстан (33%), Молдову (30%), Азербайджан (12%), Грузию (11%) и Израиль (6%).

Всего за декабрь 2021 года из страны вывезено почти 1,6 тыс. т товара.

Вследствие активного экспорта сливочного масла отечественного производства эксперты прогнозировали, что цены на него в Украине вырастут.

Вас также могут заинтересовать новости: