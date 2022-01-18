Экспорт масла из Украины за 2021 год составил почти 11 тыс. тонн.

Вследствие активного экспорта сливочного масла отечественного производства цены на него в Украине растут, заявляют эксперты исследовательской компании Infagro.

"Основной причиной предполагаемого ценового роста является не по сезону активный его экспорт по причине более выгодных цен по сравнению с внутренними", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за 2021 год, несмотря на значительное сокращение производства и импорта, экспорт масла сократился лишь на 4% до 10,9 тыс. т. В декабре больше всего украинского масла поставлялось в Казахстан (33%), Молдову (30%), Азербайджан (12%), Грузию (11%) и Израиль (6%). Всего за прошлый месяц из страны вывезено почти 1,6 тыс. т товара.

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"В Европе и Беларуси цены на сливочное масло откатились вниз, а вот украинское масло неизменно дорожает. И цены на него будут расти до тех пор, пока не станет выгодно его завозить из-за рубежа", - спрогнозировали эксперты.

Как сообщал УНИАН, 12 января правительство запретило устанавливать торговую наценку более 10% на ряд пищевых продуктов, среди которых масло сливочное жирностью 72,5%.

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