Результаты анализов показали, что 40% из отобранных образцов масла на самом деле являются маргарином.

40% сливочного масла, которое продается в киевских супермаркетах, является подделкой.

Об этом заявил исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов, сообщает "Типичный Киев".

По словам эксперта была проведена проверка качества сливочного масла в популярных столичных супермаркетах и на рынках.

Результаты анализов показали, что 40% из отобранных образцов масла на самом деле являются маргарином.

Не прошли проверку масло сливочное несоленое "Гомель-продукт" (83,5% жирности), масло "Белорусское" (82,5%), масло несоленое "Крестьянское" (72,5%) и масло сливочное "Экстра" (83%).

При этом в течение всего 2021 года цены на сливочное масло ни разу не опускались ниже 100 гривень за килограмм.

Мониторинг и госрегулирование цен:

12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров.

Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Экспорт сливочного масла:

В целом за 2021 год, несмотря на значительное сокращение производства и импорта, экспорт масла сократился лишь на 4% до 10,9 тыс. т.

В декабре больше всего украинского масла поставлялось в Казахстан (33%), Молдову (30%), Азербайджан (12%), Грузию (11%) и Израиль (6%).

Всего за декабрь 2021 года из страны вывезено почти 1,6 тыс. т товара.

Вследствие активного экспорта сливочного масла отечественного производства эксперты прогнозировали, что цены на него в Украине вырастут.