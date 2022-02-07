40% сливочного масла, которое продается в киевских супермаркетах, является подделкой.
Об этом заявил исполнительный директор ОО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов, сообщает "Типичный Киев".
По словам эксперта была проведена проверка качества сливочного масла в популярных столичных супермаркетах и на рынках.
Результаты анализов показали, что 40% из отобранных образцов масла на самом деле являются маргарином.
Не прошли проверку масло сливочное несоленое "Гомель-продукт" (83,5% жирности), масло "Белорусское" (82,5%), масло несоленое "Крестьянское" (72,5%) и масло сливочное "Экстра" (83%).
При этом в течение всего 2021 года цены на сливочное масло ни разу не опускались ниже 100 гривень за килограмм.
Мониторинг и госрегулирование цен:
12 января 2022 года Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен для 30 продовольственных и непродовольственных товаров.
Также 12 января 2022 года Кабинет Министров Украины ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.
Экспорт сливочного масла:
В целом за 2021 год, несмотря на значительное сокращение производства и импорта, экспорт масла сократился лишь на 4% до 10,9 тыс. т.
В декабре больше всего украинского масла поставлялось в Казахстан (33%), Молдову (30%), Азербайджан (12%), Грузию (11%) и Израиль (6%).
Всего за декабрь 2021 года из страны вывезено почти 1,6 тыс. т товара.
Вследствие активного экспорта сливочного масла отечественного производства эксперты прогнозировали, что цены на него в Украине вырастут.