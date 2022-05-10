Макароны подорожали на 24%.

В Украине в апреле в годовом выражении, по сравнению с апрелем 2021 года, выросли цены на ряд продуктов, в частности, цены на подсолнечное масло и сахар выросли на 15% и 16% соответственно.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, цены на сливочное масло выросли на 24%, на хлеб – 21%, на мясо – на 15%, на макароны – на 24%.

В то же время фрукты подорожали на 23,5%, а овощи - на 67%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 7% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 27%.

Цены на транспорт выросли на 18% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 30%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 24%, в железнодорожном – на 14%.

Война в Украине и инфляция:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в апреле в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2021 года – составляла 16,4%.

По состоянию на 10 мая эксперты прогнозировали, что цены на мясо и яйца "взлетят" во многих странах из-за войны в Украине.

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