Игроки рынка не исключают дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Украинские тепличные комбинаты согласны отгружать томат не дешевле 45-65 грн/кг. В связи с этим в среднем цены на эти овощи будут на 36% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, активный рост цен связан с заметным сокращением предложения этой продукции на рынке из-за снижения выборок в стационарных тепличных комбинатах из-за похолодания.

Также рост цен в этом сегменте обусловлен ростом расходов на выращивание тепличной продукции.

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Эксперты отмечают, что несмотря на довольно резкое подорожание тепличных томатов, цены на них сегодня в Украине все еще в среднем на 10% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года.

Однако игроки рынка не исключают дальнейшего роста цен в этом сегменте при условии сохранения текущих темпов сбыта тепличных томатов.

Цены на продукты в Украине

Как спрогнозировали ученые Института аграрной экономики, в Украине в сентябре за счет поступления на рынок овощей и фруктов нового урожая потребительские цены будут снижаться, возможно эта тенденция будет продолжаться и в октябре-ноябре.

Также ожидается, что осенью из-за увеличения внутреннего спроса в Украини может подорожать масло.

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