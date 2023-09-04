Сливочное масло может подорожать из-за увеличения внутреннего спроса.

Осенью на украинском рынке возможно подорожание сливочного масла, несмотря на то, что украинские производители считают экспорт масла невыгодным за исключением продажи небольших партий по высокой цене в Азербайджан, Молдову или Казахстан.

Как сообщают эксперты аналитической платформы "Инфрагро", причиной роста цен является увеличение внутреннего спроса. По их словам, производство масла в текущем году выросло, а экспорт был выше только в первом полугодии, в целом по году он будет меньше.

Эксперты подчеркнули, что поставки масла в ЕС так и не начались. Однако не исключена возможность его импорта из этого региона в межсезонье 2023-2024.

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"Осенью возможно дальнейшее подорожание масла в Украине. Однако не исключено, что и на мировых рынках цены на масло также могут вырасти. При таких условиях подорожание украинского масла может быть еще более существенным", – прогнозируют аналитики.

Украинский рынок сливочного масла

В январе 2023 года стоимость пачки масла весом 180-200г составляла около 62 грн. В июне средняя стоимость пачки масла составляла 65 грн.

Во второй половине июля 2023 года эксперты прогнозировали, что кардинальных ценовых изменений на украинском рынке сливочного масла ожидать не стоит.

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