В августе цены на продукты питания снизились на 3,9%.

В Украине в сентябре за счет поступления на рынок овощей и фруктов нового урожая потребительские цены будут снижаться, возможно эта тенденция будет продолжаться и в октябре-ноябре. Такой прогноз предоставили ученые Института аграрной экономики.

"Дальнейшее поступление на рынок продукции урожая 2023 года, в первую очередь, овощей и фруктов, продолжит свое давление на снижение потребительских цен по крайней мере в сентябре, а возможно и в октябре-ноябре. В то же время цены на продукты переработки, которые в большей степени зависимы от стоимости энергоресурсов и имеют длительные сроки хранения, продолжат свой рост в первые месяцы осени, скорее всего, в незначительных масштабах", – говорится в сообщении.

По словам директора Института агроэкономики Юрия Лупенко, в августе цены на овощи уменьшились на 22,3% против декабря и на 25,7% - против августа 2022 года.

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"Это в значительной мере способствовало уменьшению потребительских цен на товары и услуги, которое продолжается уже 2 месяца подряд: в августе против июля – на 1,4%, в июле против июня – на 0,6%. Еще более ощутимо уменьшились цены на продукты питания – на 3,9% в августе против 2,1% в июле", – отметил он.

Эксперт рассказал, что среди продуктов питания в августе уменьшились потребительские цены на фрукты (-4,2%), масло (-0,9%), подсолнечное масло (-0,5%), сыр и мягкий сыр (-0,3%), хлебные продукты (-0,2%) и яйца (-0,1%). Цены на рыбу и продукты из рыбы, которые в июле выросли против июня на 0,7%, остались на том же уровне.

При этом, по словам Лупенко, выросли цены на сахар – на 2% против 1,2% в июле, мясо и мясопродукты – на 1,2% против 1,4%, хлеб – на 0,5% против 0,3%, молоко – на 0,2% против 0,2% в июле, макаронные изделия – на 0,1% против - 0,2%.

Ситуация на украинском рынке продуктов

В ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре от НБУ указано, что в этом году ситуация в овощеводстве была лучше, чем год назад. Поскольку возрастало производство овощей борщевого набора; возобновилось выращивание арбузов, в частности за счет наращивания площадей в контролируемых Украиной южных, а также западных и центральных регионах.

Эксперты прогнозируют, что осенью из-за увеличения внутреннего спроса в Украини может подорожать масло.

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