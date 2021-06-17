В мае цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,7%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет agronews.ua.
Больше всего цены выросли на фрукты и подсолнечное масло. Эти продукты подорожали на 14,5% и 6,8% соответственно.
Кроме того, почти на 2% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, рыбу и рыбные продукты.
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Также отмечается, что некоторые из продуктов упали в цене. Так, в Украине на 17,5% подешевели яйца и на 0,5% - овощи.
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