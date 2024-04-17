В Минагрополитики сделали прогноз на 2024 год.

В 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн по сравнению с 82 млн тонн в 2023 году. В частности, прогнозируется собрать около 52,4 млн тонн зерновых, что на 7,6 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Урожай масличных ожидают на уровне 21,7 млн тонн против 22 млн тонн в 2023 году. Об этом сообщает Минагрополитики со ссылкой на предварительные оценки.

В ведомстве отметили, что в начале прошлого года общий валовой сбор зерновых и масличных на 2023 год тоже прогнозировался почти на 13% меньше по сравнению с предыдущим периодом, на уровне 63,5 млн тонн. Но погодные условия способствовали увеличению.

В то же время прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать зерновых в таких объемах: пшеницы – 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя – 4,9 млн тонн (5,7 млн тонн в 2023 году) и кукурузы – 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн).

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Среди масличных прогнозируется увеличение объемов сои – 5,2 млн тонн. В 2023 году было собрано 4,7 млн тонн. Производство подсолнечника прогнозируется на уровне 12,4 млн тонн, в прошлом году его было собрано 12,9 млн тонн. Рапса прогнозируется сбор 4,1 млн тонн, в прошлом году было собрано 4,7 млн тонн.

Посевная в Украине

Ранее УНИАН писал, что четырнадцать украинских областей начали посевную кампанию яровых культур, причем на ячмень пришлась практически половина полей.

В то же время правительство приняло решение о расширении программы поддержки украинских фермеров. Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где велись боевые действия, смогут получить 8 тысяч гривень на гектар обрабатываемых угодий.

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