Сегодня отпускные цены на репчатый лук сформировались в диапазоне 40-46 грн/кг.

В Украине на текущей неделе наблюдается снижение цен на репчатый лук в связи с поступлением в продажу лука нового урожая.

Как сообщают аналитики EastFruit, сегодня отпускные цены на репчатый лук сформировались в диапазоне 40-46 грн/кг ($1,09-1,26/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

В основном на рынке предлагается репчатый лук урожая 2022 года импортного производства. Цены на импортную прошлогоднюю продукцию несколько выше. С начала текущей недели большинство оптовых компаний практически полностью переориентировались на закупки репчатого лука нового урожая из украинских хозяйств.

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В прошлом году в этот период отпускные цены на репчатый лук в Украине были в среднем в 1,6 раза ниже, чем сегодня.

Цены на лук

В середине апреля 2023 года украинские фермеры готовы были отгружать репчатый лук не дешевле 38-45 грн/кг, что было в 4 раза дороже, чем в прошлом году.

По состоянию на 17 мая 2023 года цена на репчатый лук в течение недели на оптовых рынках Украины выросла в среднем на 10%, ее отгружали по 43-49 грн/кг. Участники рынка не исключали, что тенденция к удорожанию этой продукции сохранится и в дальнейшем.

20 мая 2023 года эксперты прогнозировали, что в Украине цены на лук будут продолжать расти до осени из-за нехватки этого популярного овоща. Сообщалось, что страны Европы также находятся в поиске новых рынков для закупки лука, что привело к подорожанию этого овоща.

По состоянию на 27 мая 2023 года оптовые цены на лук в Украине возобновили свой рост и достигли абсолютного исторического рекорда и в местной валюте, и в долларах США: 48 грн и $1,31 доллара соответственно, поскольку Украине местного лука репчатого практически не осталось.

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