По состоянию на 27 мая средняя цена на лук в магазинах Киева стартует от 65 гривень за килограмм.

Оптовые цены на лук в Украине возобновили свой рост и достигли абсолютного исторического рекорда и в местной валюте, и в долларах США: 48 грн и $1,31 доллара соответственно, поскольку Украине местного лука репчатого практически не осталось.

Как сообщает EastFruit, по словам эксперта независимой аналитической компании "АПК-Информ: овощи и фрукты" Евгения Кузина, оптовая цена на лук может измениться в течение ближайших 10 дней. "Мы ожидаем, что рост поставок более качественного лука из стран Центральной Азии и Турции стабилизирует ситуацию в течение ближайших 10 дней", – прогнозирует Кузин.

"Сейчас в Украине местного лука репчатого практически не осталось. Импорт из стран ЕС лука урожая 2022 года предлагается по ценам $1,20-1,40/кг, и на этой неделе цены выросли. В самом ЕС цены на прошлогодний лук репчатый тоже растут. К примеру, на этой неделе цены в Польше достигли $0,85 - 1,04/кг", - отмечает эксперт.

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По его словам, снижения цен можно ожидать уже, когда на рынок массово зайдет качественный ранний лук.

"Египетскую продукцию сейчас можно купить от $0,90/кг. Но спрос на нее не так высок, как на лук урожая прошлого года. Поэтому, на мой взгляд, снижения цен можно ожидать уже, когда на рынок массово зайдет более качественный ранний лук. Пока же ранний лук из Египта и стран Центральной Азии недостаточно "одет", что считается признаком недостаточного качества... Этот лук быстрее портится, поэтому трейдеры предпочитают работать с более дорогим луком урожая 2022 года, где риски потерь ниже", – говорит эксперт.

В свою очередь международный консультант ФАО Федор Рыбалко прогнозирует снижение оптовых цен на лук примерно с 15 июня.

"Возможно, в ближайшее время поступят первые партии раннего лука из Турции, откуда логистика гораздо менее затратна. Сложности с поставками лука из Центральной Азии связаны с дорогой и сложной логистикой и недостаточно высоким качеством... Я ожидаю снижения оптовых цен на лук примерно с 15 июня, когда в южных регионах Украины и Молдовы начнут собирать ранний лук", – заявил Рыбалко.

Предыдущий рекорд оптовой цены на лук для Украины был установлен 5 мая 2019 года и составлял 33 грн/кг или $1,15 доллара США.

Что происходит с ценами на лук

В середине апреля украинские фермеры готовы были отгружать репчатый лук не дешевле 38-45 грн/кг.

По состоянию на 17 мая 2023 года цена на репчатый лук в течение недели на оптовых рынках Украины выросла в среднем на 10%, сейчас ее отгружают по 43-49 грн/кг.

20 мая 2023 года эксперты прогнозировали, что в Украине цены на лук будут продолжать расти до осени из-за нехватки этого популярного овоща.

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