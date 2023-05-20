Страны Европы также находятся в поиске новых рынков для закупки лука, что привело к подорожанию этого овоща.

В Украине цены на лук будут продолжать расти до осени из-за нехватки этого популярного овоща.

Об этом сообщил эксперт по аграрным вопросам Михаил Апостол. По его словам, также на цену лука в Украине повлияла погода, особенно в осенний период.

"В Украине использованы почти все запасы лука и сейчас продолжается поиск для закупок на внешних рынках", - отметил Апостол.

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Он сообщил, что страны Европы также находятся в поиске новых рынков для закупки лука, что привело к подорожанию этого овоща.

"Украина - не единственный покупатель этого овоща, поскольку в Европе из-за засухи лук тоже не уродился. Европа, которая поставляла лук из Польши и Нидерландов, сейчас тоже в поисках лука, поэтому на внешних рынках закупочная цена на него достаточно высока", - сказал эксперт.

Кроме этого, на стоимость лука в Украине повлияла и оккупация Россией южных регионов, ведь 35% этого овоща поступало из Херсонщины.

"Возможно, осенью будет незначительное снижение цен, когда появятся собственные овощи, выращенные в открытом грунте", - спрогнозировал Апостол.

Цены на лук - что известно

Как сообщал УНИАН, цена на репчатый лук в течение прошлой недели на оптовых рынках Украины выросла в среднем на 10%, ее отгружают по 43-49 грн/кг. А в середине апреля украинские фермеры готовы были отгружать репчатый лук не дешевле 38-45 грн/кг.

Сейчас цены на лук в хозяйствах Украины уже в среднем в 3,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Участники рынка не исключают, что тенденция к удорожанию этой продукции сохранится и в дальнейшем.

В целом, в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4% по сравнению с мартом. Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина. На 1,8-0,3% выросли цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.

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