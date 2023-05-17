Участники рынка не исключают, что тенденция к удорожанию этой продукции сохранится и в дальнейшем.

Цена на репчатый лук в течение недели на оптовых рынках Украины выросла в среднем на 10%, сейчас ее отгружают по 43-49 грн/кг.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, достаточно высокий спрос на лук на фоне сезонного сокращения предложения этой продукции на украинском рынке спровоцировал стремительный рост цен в этом сегменте. И на сегодня репчатый лук в Украине остается одним из самых прибыльных овощей из всего борщевого набора.

Эксперты отмечают, что большую часть предложения составляет лук среднего качества, тогда как качественной продукции в украинских хозяйствах на сегодня практически не осталось.

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Согласно расчетам аналитиков, сейчас цены на лук в хозяйствах Украины уже в среднем в 3,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом участники рынка не исключают, что тенденция к удорожанию этой продукции сохранится и в дальнейшем, а темпы роста цен на лук продолжат ускоряться по мере дальнейшего сокращения запасов этой продукции в украинских хозяйствах.

Цены на продукты в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки, по сравнению с прошлым месяцем, выросли на 0,4%. Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина. На 1,8-0,3% выросли цены на говядину, мясо птицы, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, овощи.

В середине апреля украинские фермеры готовы были отгружать репчатый лук не дешевле 38-45 грн/кг. Уже тогда репчатый лук в Украине стоила в среднем в 3,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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