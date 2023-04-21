На сегодня украинские фермеры готовы отгружать репчатый лук не дешевле 38-45 грн/кг.

В Украине на рынке лука на текущей неделе возобновился рост цен.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, на сегодня украинские фермеры готовы отгружать репчатый лук не дешевле 38-45 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Несмотря на очередное подорожание, спрос на репчатый лук растет ежедневно в условиях острого дефицита предложения местной продукции. В хранилищах украинских фермеров запасы лука по сравнению с последними двумя сезонами минимальны. Большинство хозяйств распродали уже весь имеющийся объем, а те, кто располагает определенными запасами, пока остановили продажи, нагнетая тем самым на рынке ажиотаж среди покупателей и соответственно рост цен", – пояснили эксперты.

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Согласно их подсчетам, на сегодня репчатый лук в Украине уже стоит в среднем в 3,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом, по мнению участников рынка, положительные ценовые тенденции на рынке репчатого лука сохранятся вплоть до массового поступления лука нового урожая.

Цены на лук в Украине

С начала 2023 года в Украине начал дорожать лук. В начале марта цены на него достигали 52-58 грн/кг.

По информации экспертов, это произошло из-за отсутствия поставок из Херсонщины, которая занимала 35% рынка украинского лука. Также в этом году не будет весеннего импорта из Туркменистана, потому что ранее эти поставки шли транзитом через территорию страны-оккупанта.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозировал, что в июне цены на лук начнут падать. Эксперт прогнозирует, что большое количество фермеров в этом году начнут массово сажать лук, потому что это выгодно. Поэтому уже осенью цена на нее упадет существенно, а снижение начнется во второй половине июня, когда на рынки начнет поступать лук из открытого грунта.

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