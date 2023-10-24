Причиной подорожания этой продукции остается повышенный интерес покупателей в отношении нее.

В Украине сейчас цена на картофель уже в среднем в два раза выше, чем в конце октября 2022 года.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, сегодня украинские аграрии предлагают картофель на продажу по 7-10 грн/кг, и только за последнюю неделю цена на эту продукцию на украинском рынке выросла в среднем на 13%.

"Причиной подорожания продукции все же остается повышенный интерес оптовых компаний и населения к закупке картофеля. При этом в некоторых регионах из - за неблагоприятных погодных условий уборка картофеля несколько усложняется, что также стимулирует рост цен в картофельном сегменте", - поясняют эксперты.

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Они добавляют, что также сейчас на рынке ограничено предложение картофеля, потому что производители сдерживают его продажу в надежде на дальнейший рост цен на него.

Цены на овощи в Украине - последние новости

В сентябре относительно июля значительно упали цены на капусту (-548%), лук (-385%) и морковь (-285%). Также за это время подешевели картофель (на 93%) и свекла (на 59%). Во второй половине октябре резко выросли цены на морковь и огурцы.

По словам ключевых игроков рынка, росту цен на морковь способствует заметное повышение спроса на ней. А стремительное подорожание огурцов связано с как повышенным спросом на них, так и с их ограниченным предложением.

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