Производители могут и в дальнейшем повышать цены на огурцы при условии сохранения текущих темпов сбыта.

Сейчас украинские тепличные комбинаты продают огурцы по 63-75 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Как говорится на аналитической платформе EastFruit, рост цен на огурцы связан с высоким спросом в этом сегменте.

Также, по словам ключевых игроков рынка, очередное подорожание огурцов вызвано их дефицитом.

"Из-за прохладной погоды, сохраняющейся на большей части территории страны, выборки огурца в местных стационарных комбинатах остаются малообъемными. Это дает возможность производителям повышать отпускные цены на данную продукцию практически ежедневно", - поясняют аналитики.

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Они отмечают, что даже после очередного подорожания сегодня тепличные огурцы в Украине стоят в среднем на 10% дешевле, чем в конце октября 2022 года.

В то же время операторы рынка не исключают, что тепличные комбинаты будут и дальше предпринимать попытки повышать цены на свою продукцию при условии сохранения текущих темпов сбыта.

Стоимость овощей на украинском рынке

В сентябре ощутимо уменьшились потребительские цены на овощи, в частности, на морковь – до 11,03 грн/кг, то есть на 37,3% меньше, чем в августе. Почти на треть уменьшились цены на свеклу (-30%) и более чем на четверть – на лук репчатый (-28,7%). Капуста белокочанная продемонстрировала несколько более низкую динамику падения цен-на 17,8%. Картофель подешевел на 14,9%.

Во второй половине октября резко выросли цены на морковь, огурцы и картофель.

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