На снижение цены могут повлиять два ключевых фактора.

Цены на подсолнечное масло, которое с сентября 2020 года подорожало почти на 80%, могут снизиться уже в следующем месяце с началом сбора урожая подсолнечника в Украине и снижением цен на масла на мировом рынке.

Об этом рассказал научный сотрудник Национального научного центра "Институт аграрной экономики" к. э. н. Артем Педорченко, сообщила пресс-служба учреждения.

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По его словам, в 2021 году ожидается увеличение производства подсолнечника до 14,2 млн тонн, что на 8% больше, чем в прошлом году.

"Кроме того, на мировом рынке предполагается увеличение предложения растительных масел за счет увеличения производства сои в мире. А это значит, что цены на подсолнечное масло должны снизиться с началом сбора урожая подсолнечника в сентябре", – рассказал Педорченко.

Как пояснил ученый, до 98% семян подсолнечника, которые собирают в Украине, перерабатывается на отечественных предприятиях. Они формируют отпускные цены, опираясь на мировую конъюнктуру рынка подсолнечного и других растительных масел, а также курс национальной валюты.

Сейчас отпускная цена производителей за 1 литр бутилированного рафинированного подсолнечного масла составляет 1,6 доллара – вместе с НДС получается 52 грн/л. При этом отпускная цена розничных сетей за бутылку масла, с учетом наценки и налогов, составляет более 70 грн/л, то есть почти на 40% превышает отпускные цены завода.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 гривень.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривень.

Инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Анна Нагорная