Эксперт считает, что необходимо вводить программы субсидирования производителей для внутреннего рынка.

Цены на подсолнечное масло в Украине снижаться не будут, вплоть до уборки нового урожая подсолнечника.

Такой прогноз озвучила директор Pro Agro Information Company Мария Колесник, сообщает "КП Украина".

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"Ожидания, исходя из сегодняшних погодных условий, довольно оптимистичны: по прогнозам, мы должны собрать порядка 16 млн тонн семечек, что на миллион-полтора больше, чем в прошлом году", - отметила эксперт, однако высказала сомнение, что после уборки урожая цены будут снижены.

"Больший урожай не означает, что автоматически снизятся цены на прилавках. На это влияют и другие факторы, например, цены на другие растительные масла - в частности, на пальмовое и соевое. В любом случае, если новый урожай и повлияет на цены, то произойдет это не раньше октября", - подчеркнула Колесник.

В то же время, аналитик TeleTrade Сергей Родлер отметил, что у украинского потребителя нет выбора, и ему приходится брать масло по любой цене.

"В данном случае даже решения повысить пошлину на экспорт подсолнечника недостаточно: оно может сократить темпы роста цен, только если прогнозы насчет хорошего урожая нового сезона оправдаются", - отметил Родлер. –

Эксперт считает, что необходимо вводить программы субсидирования производителей для внутреннего рынка.

"Необходимо заключать соглашения с производителями, вводить программы субсидирования производителей для внутреннего рынка во время роста цен, чтобы снизить давление на конечных пользователей", - подчеркнул Родлер.

В то же время, он отметил, что цены на масло обгонят инфляцию.

"Ожидания по новому урожаю позитивные, но надеяться на снижение цен не стоит из-за спекуляций крупных игроков. В лучшем случае цены будут расти наравне с инфляций, но могут и обогнать ее, увеличившись более чем на 10%", - отметил эксперт.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 гривень.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривень.

Инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Елена Коваленко