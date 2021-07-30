Цены на подсолнечное масло в Украине снижаться не будут, вплоть до уборки нового урожая подсолнечника.
Такой прогноз озвучила директор Pro Agro Information Company Мария Колесник, сообщает "КП Украина".
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"Ожидания, исходя из сегодняшних погодных условий, довольно оптимистичны: по прогнозам, мы должны собрать порядка 16 млн тонн семечек, что на миллион-полтора больше, чем в прошлом году", - отметила эксперт, однако высказала сомнение, что после уборки урожая цены будут снижены.
"Больший урожай не означает, что автоматически снизятся цены на прилавках. На это влияют и другие факторы, например, цены на другие растительные масла - в частности, на пальмовое и соевое. В любом случае, если новый урожай и повлияет на цены, то произойдет это не раньше октября", - подчеркнула Колесник.
В то же время, аналитик TeleTrade Сергей Родлер отметил, что у украинского потребителя нет выбора, и ему приходится брать масло по любой цене.
"В данном случае даже решения повысить пошлину на экспорт подсолнечника недостаточно: оно может сократить темпы роста цен, только если прогнозы насчет хорошего урожая нового сезона оправдаются", - отметил Родлер. –
Эксперт считает, что необходимо вводить программы субсидирования производителей для внутреннего рынка.
"Необходимо заключать соглашения с производителями, вводить программы субсидирования производителей для внутреннего рынка во время роста цен, чтобы снизить давление на конечных пользователей", - подчеркнул Родлер.
В то же время, он отметил, что цены на масло обгонят инфляцию.
"Ожидания по новому урожаю позитивные, но надеяться на снижение цен не стоит из-за спекуляций крупных игроков. В лучшем случае цены будут расти наравне с инфляций, но могут и обогнать ее, увеличившись более чем на 10%", - отметил эксперт.
Цены на подсолнечное масло в Украине:
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.
- 20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.
- 30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 гривень.
Украинское масло в Чехии:
В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривень.
Инфляция в Украине: что необходимо знать
- По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.
- За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.
- Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.
- Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.
- 7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.
- За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.