В украинской столице цены на продукты на 60-100% выше, чем в польской Варшаве.

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень.

Об этом говорится в Telegram-канале "Харьков 1654".

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В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривень.

"Очень жаль, что подсолнечное масло украинского производителя мне выгоднее привезти из Чехии, чем купить в Украине", – сообщил покупатель Михаил Король.

"Цена 35 гривен! Это учитывая транзит между двумя странами + заработок магазина. А в Украине – 50-65 гривен", – добавил покупатель.

Сравнительные цены в Польше и Украине:

Согласно исследованиям, опубликованным общественной организацией "Экономический дискуссионный клуб", разница в цене в польских и украинских супермаркетах составляет от 60-100%.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

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Автор: Елена Коваленко