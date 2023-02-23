Согласно прогнозам аналитиков, хозяйства планируют приступить к реализации корнеплодов в начале марта.

Украинские фермеры подняли отпускные цены на морковь и отложили реализацию корнеплодов высокого качества.

Как сообщает EastFruit, большинство хозяйств приостановили продажу моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен.

Как говорится в материале, согласно прогнозам аналитиков, хозяйства планируют приступить к реализации корнеплодов в начале марта.

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На данный момент морковь поступает в продажу по 20- 28 грн/кг ($0,55-0,77/кг), что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее.

На сегодняшний день украинским производителям удается реализовывать морковь в среднем в 2 раза дороже, чем во второй половине февраля 2022 года. При этом игроки рынка уверены, что цены на эту продукцию продолжат расти и далее.

Как отмечают отраслевые эксперты, повышать цены продавцам удается за счет ограниченного предложения на рынке, поскольку многие украинские хозяйства уже фактически завершили сезон реализации прошлогодней моркови.

Цены во время войны

В начале 2023 года в Украине начали меняться цены на яблоки.

Эксперты прогнозировали, что цены на продукты могут взлететь.

Госстат сообщал, что больше всего за 2022 год подорожали продукты питания - на 36,1%, в том числе цены на яйца выросли на 81,4%, на фрукты - на 62,6%, овощи - на 78,8%.

Эксперты прогнозировали, что в 2023 году вырастут цены на хлебопродукты. Из-за блэкаутов общая инфляция может вырасти примерно на 2,5-3%.

По состоянию на 3 февраля 2023 года стоимость лука достигла максимума за все годы независимости Украины.

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