Сегодня местные хозяйства готовы вести отгрузку этих фруктов от 9 до 15 грн/кг в зависимости от калибра и сорта.

С начала этого года в связи с заметной активизацией торгово-закупочной деятельности, на украинском рынке наблюдается рост отпускных цен на яблоки.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, если перед новогодними праздниками спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то уже сегодня высокую заинтересованность в закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий.

"В то же время предложение яблока высокого качества на рынке является достаточно ограниченным, что также способствует росту цен на эту продукцию. Многие садоводы сейчас предлагают к продаже в основном продукцию, качество которой начало ухудшаться вследствие длительного хранения. В то же время качественное яблоко они планируют продавать не раньше начала весны", – сообщили эксперты.

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Они отметили, что из-за нестабильности на валютном рынке цена на импортное яблоко также заметно выросла, что оказывает дополнительную поддержку ценовому росту на эти фрукты с местных хозяйств.

По подсчетам аналитиков, только с начала текущего месяца цена на качественное яблоко в Украине выросла в среднем на 37%. Сегодня местные хозяйства готовы вести отгрузки этих фруктов от 9 до 15 грн/кг в зависимости от калибра и сорта, причем они отмечают, что наибольшим спросом пользуются яблоки красных сортов.

Цены во время войны:

За полгода полномасштабной войны РФ против Украины на украинском рынке более чем вдвое повысилась цена на репчатый лук - на 114%, средняя стоимость которого в столичных супермаркетах достигала 42,8 грн/кг.

По состоянию на конец сентября 2022 года в Украине стремительно дорожал лук.

В сентябре 2022 года на украинском рынке начал расти спрос на яблоки.

Средняя цена килограмма свинины за октябрь составила 185,8 грн, что на 5% или на 9,3 грн/кг дороже сентябрьского показателя.

По состоянию на начало декабря 2022 года в Украине уменьшилось количество импортной свинины.

По состоянию на 8 декабря 2022 года начали стремительно снижаться отпускные цены на яблоки и украинские садоводы были готовы отгружать яблоки по 6-12 грн/кг.

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