Названы причины, по которым овощ сильно подорожал, среди них - отключения света.

В Украине цены на ряд товаров существенно выросли. А вот стоимость лука достигла максимума за все годы независимости Украины. Сейчас на него наблюдается высокий спрос, а его запасы в некоторых украинских хозяйствах уже иссякли.

Как сообщают аналитики EastFruit, цены на лук на этой неделе установили рекорд. Они говорят, что это еще не предел.

На сегодня цены на этот овощ выросли до 30-35 грн/кг ($0,82-0,96/кг). Отмечается, что ценник 35 грн/кг ($0,96/кг) стал рекордным за всю историю независимости Украины.

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Среди причин такого скачка цен на лук выделяют: перебои с электричеством, из-за чего овощ портится; и значительное сокращение импорта этого товара в Украину.

Цены в Украине

В начале года в Украине начали меняться цены на яблоки. Однако радоваться еще рано, эксперт прогнозирует, что цены на продукты могут взлететь. Это связано, в частности, с блэкаутом.

Госстат сообщал, что больше всего за 2022 год подорожали продукты питания - на 36,1%, в том числе цены на яйца выросли на 81,4%, на фрукты - на 62,6%, овощи - на 78,8%.

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году вырастут цены на хлебопродукты. Из-за блэкаутов общая инфляция может вырасти примерно на 2,5-3%.

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