За год продукты питания подорожали более чем на 30%.

Индекс инфляции в Украине в октябре возрос на 2 процентных пункта - до 26,6% в годовом измерении.

С начала года цены возросли на 24,8%, сообщила Государственная служба статистики.

Базовая инфляция в октябре 2022 года по сравнению с предыдущим календарным месяцем составила 1,9%, с начала года она ускорилась до 20,1%.

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Отмечается, что больше всего за год подорожали продукты питания - на 36,1%, в том числе цены на яйца возросли на 81,4%, на фрукты - на 62,6%, овощи - на 78,8%.

Инфляция в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, Национальный банк прогнозирует, что по итогам 2022 года инфляция составила 31%, а в следующем году замедлится до около 20%.

В начале сентября первый заместитель министра экономики Денис Кудин говорил, что темпы инфляции в Украине снижались второй месяц подряд, и это является важным позитивным сигналом для предприятий и потребителей.

Чиновник говорил, что зафиксированная рекордно высокая инфляция является мировой тенденцией - даже в странах ЕС она составляет более 9%.

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