Это связано, в частности, с блэкаутом.

В 2023 году в Украине могут снова взлететь цены на продукты. В начале года это уже будет заметно, когда начнут расти цены на овощи. Это будет связано с сезонным фактором и из-за полномасштабной войны РФ против Украины, ведь страна-агрессор оккупировала часть наших южных территорий.

В комментарии "24 каналу" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что также следует ожидать большого роста цен на масло. По его словам, в прошлом году они выросли лишь на 12%, что очень мало на фоне общего подорожания продуктов. Кроме этого, украинцам следует готовиться к подорожанию хлебопродуктов.

"Скорее всего увидим и подорожание хлебопродуктов. И это связано в том числе и с блэкаутами, потому что, давайте будем откровенны, ни один производитель и переработчик товаров сельскохозяйственного назначения, ни один ритейл, который в своей работе использует генераторы не будет это оплачивать из собственного кармана", - подчеркнул эксперт.

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По прогнозам экономиста, общая инфляция может вырасти примерно на 2,5-3%. Это произойдет из-за блэкаутов. А это приведет к общему росту цен. Эксперт прогнозирует, что цены в 2023 году могут взлететь на 5%.

Цены в Украине

По данным Госстата, цены на товары и услуги в Украине в 2022 году в среднем выросли почти на 23%. Цены на продукты питания в целом выросли на 27,1%, на алкогольные напитки и табачные изделия – на 17,4%..

Недавно стало известно, что в Украине начали расти цены на яблоки. Сегодня местные хозяйства готовы вести отгрузки этих фруктов от 9 до 15 грн/кг в зависимости от калибра и сорта. А осенью сообщалось о спаде цен на свинину.

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