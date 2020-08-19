Отставание уборочной кампании зерновых с начала августа сократилось почти в два раза.

Украинские аграрии ускорили уборку урожая зерновых, но темпы уборочной кампании все равно отстают от прошлогодних.

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Об этом сообщает пресс-служба компании "УкрАгроКонсалт".

Согласно сообщению, отставание темпов уборки зерновых от прошлогодних по состоянию на 13 августа снизилось до 4,8%. При этом в первую неделю августа аграрии отставали по темпам уборки на 8,7% от аналогичного периода 2019 года.

Урожай рапса

По состоянию на 13 августа 2020 года в Украине намолочено 2,5 миллиона тонн рапса, обмолочены 96% плановых площадей. Темпы уборки отстают на 14,1% от прошлогодних (-16,7% на начало августа).

Урожай зерновых

Также аналитики "УкрАгроКонсалт" отмечают, что урожайность пшеницы на 3,2% ниже, чем в прошлом году, а ячменя - выше прошлогодней на 2,7%. Урожайность рапса на 6,2% ниже, чем в прошлом году.

Темпы сбора урожая

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, украинские сельхозпроизводители по состоянию на 13 августа уже собрали 36,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 2,5 млн тонн рапса.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная