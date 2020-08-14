Украинские аграрии уже собрали 37 миллионов тонн зерна нового урожая

В частности, пшеницы намолочено 25,5 миллиона тонн с площади 6,3 миллиона га (96% к прогнозу).

Украинские аграрии собрали 36,7 миллиона тонн зерна нового урожая, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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"По состоянию на 13 августа украинские сельхозпроизводители уже собрали 36,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 9,3 млн га (61% к прогнозу). В целом аграрии собрали 39,2 миллиона тонн зерновых, зернобобовых культур и рапса (+3,9 миллиона ​​тонн за неделю) с площади 10,4 миллиона га", - говорится в сообщении.

В частности, пшеницы намолочено 25,5 миллиона тонн с площади 6,3 миллиона га (96% к прогнозу), ячменя – 8,6 миллиона тонн с 2,4 миллиона га (99% к прогнозу), гороха – 508 тысяч тонн с 234 тысяч га (99% к прогнозу).

Кроме того, рапса собрано 2,5 миллиона тонн с площади 1,07 миллиона га (96%).

В министерстве отметили, что более половины областей уже завершили уборку пшеницы и ячменя (15 областей), гороха (19 областей) и рапса (16 областей).

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная