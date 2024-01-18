Учитывая существенное подорожание отечественных молокопродуктов, их импорт уже в первом квартале 2024 года может заметно вырасти, отмечают специалисты.

В Украине цены на свежие молочные продукты продолжат расти и к весне некоторые из них подорожают еще на 5-7%. Об этом говорится на аналитической платформе "Инфагро".

"Цены на свежие молокопродукты будут и дальше постепенно увеличиваться, пока их производители не выровняют экономический баланс из-за подорожания сырья. То есть к весне отдельные виды продукции могут подорожать еще на 5-7%", - сообщают эксперты.

По их данным, даже в условиях увеличения цен, экспорт свежих молокопродуктов в прошлом году стабильно рос. Но география существующего экспорта не позволяет прогнозировать его дальнейшее существенное увеличение. В целом за 2023 год экспорт свежих молокопродуктов увеличился на 36%.

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В то же время, как отмечают аналитики, импорт был не очень выгодным, во всяком случае до четвертого квартала. Поэтому закупки свежих молокопродуктов на внешних рынках в прошлом году сократились на четверть. То есть торговый баланс в этой категории продукции практически выровнялся.

Эсперты подчеркивают, что ввиду существенного подорожания отечественных молокопродуктов в последние месяцы, их импорт уже в первом квартале 2024 года может заметно вырасти.

В Украине стоимость молока бьет рекорды

Как сообщили в Союзе молочных предприятий Украины, во втором полугодии 2023 года цены на молоко существенно выросли - как в гривне, так и в пересчете на евро.

Так, в декабре цены на молоко-сырье превысили уровень в 15 грн/кг, тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 грн/кг, то есть произошел рост на 30%.

Декабрьский уровень цены молока-сырья в Украине, в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов поставки (€41,4/100 кг), - является самым высоким, как минимум, за последние десять лет.

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