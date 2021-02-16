В данный момент Госпродпотребслужба работает над расширением украинского экспорта в более чем 30 странах.

Япония и Аргентина вскоре откроют свои рынки для молока из Украины.

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Об этом заявила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, сообщила пресс-служба ведомства.

"В ближайшей перспективе ожидается открытие рынков Японии и Аргентины для украинского молока", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в данный момент Госпродпотребслужба сотрудничает с международными партнерами для расширения сбыта в более чем 30 странах по различным товарным позициям, среди которых продукция птицеводства, живой рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Что этому предшествовало

В феврале 2021 года Ливан открыл свой рынок для молока и молочных продуктов украинских производителей.

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Автор: Анна Нагорная