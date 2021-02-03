Страны согласовали соответствующие ветеринарные документы 2 февраля.

Ливан открыл свой рынок для импорта молока и молочных продуктов украинских производителей.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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"2 февраля компетентные органы Украины и Ливанской Республики согласовали двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт молока и молочных продуктов из Украины в Ливанскую Республику", - указано в сообщении.

Как менялась ситуация на рынке

Украина в январе-марте 2020 года импортировала молочной продукции на общую сумму 67,4 миллиона долларов, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом по итогам первого квартала 2020 года экспорт молочной продукции из Украины сократился на 9,3% - до 44,7 миллиона долларов.

За указанный период наблюдалось существенное сокращение экспорта сыров – до 1,2 тысячи тонн (-26,1%), молока и сливок сгущенных - до 4,4 тысячи тонн (-25,3%), молока и сливок несгущенных - до 4,4 тысячи тонн (-25,3%).

Также Украина увеличила импорт сыров в 2,5 раза - до 10,2 тысячи тонн, сухого и сгущенного молока в 2,2 раза - до 1 тысячи тонн, сыворотки - в 2,2 раза до 1,2 тысячи тонн.

В первом полугодии 2020 года импорт сыра в Украину увеличился в 2,9 раза по сравнению с аналогичным предыдущим периодом.

По итогам 2020 года Украина удвоила импорт сыров.

В конце января 2021 года Украина возобновила экспорт птицы и яиц в Сингапур, который был приостановлен из-за вспышки птичьего гриппа в нашей стране в конце прошлого года.

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Автор: Анна Нагорная