Рекордный урожай на подходе: что будет с ценами на продукты

В 2021 году Украина соберет щедрый, возможно, рекордный урожай зерновых. Многим украинцам хочется верить, что это позволит снизить цены на продукты питания. Но аграрии и эксперты не спешат прогнозировать удешевление даже хлеба и круп, не говоря уже о мясе и других более дорогих продуктах.

Украинские аграрии уверенно и с хорошим настроением завершают уборку урожая зерновых, масличных и зернобобовых культур 2021 года. И, как обычно, по итогам уборочной кампании, которая завершится со сбором поздних зерновых в ноябре-декабре, станет более-менее понятно, каких цен на продукты питания ожидать в конце этого и в начале следующего года.

В 2020 году из-за засухи аграрии собрали намного меньший, чем ожидалось, урожай сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы и пшеницы. Это стало причиной резкого подорожания ряда ключевых продуктов питания: сахара, подсолнечного масла, комбикормов для сельскохозяйственных животных – и, как результат, мяса и яиц.

К счастью, урожай зерна 2021 года должен быть намного лучше прошлогоднего, а то и вовсе рекордным. Но эксперты предупреждают: украинцы могут и не ощутить удешевления продуктов, поскольку на цены влияет множество других факторов и, в первую очередь, цены на мировом рынке.

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Рекорд ранних зерновых

К настоящему моменту отечественные аграрии уже заполучили повод для гордости: в Украине собран рекордный за всю историю урожай ранних зерновых. Это такие культуры, как пшеница, ячмень, горох и прочие.

"Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади более 10 миллионов гектаров было намолочено 44,8 миллионов тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины", – отметил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

В частности, пшеницы собрали на треть больше, чем в прошлом году – почти 33 миллиона тонн, а именно эта культура крайне важна для стабильных цен на хлеб, муку, кондитерские и хлебобулочные изделия. Также пшеница, как и кукуруза, является главной позицией украинского аграрного экспорта, который приносит стране ежегодно десятки миллиардов долларов валютной выручки. Эти поступления позволяют сохранить гривне относительную стабильность.

Метеорологи отмечают, что рекордный урожай 2021 года обусловлен, в первую очередь, хорошими погодными условиями – в этом году не было ни засухи, ни аномальных заморозков.

"Почва накопила достаточно влаги, благодаря которой сельскохозяйственные посевы успешно развивались. В конце мая и первой половине лета в Украине выпали обильные осадки, которые были неравномерными и в отдельных регионах даже пагубно сказались на будущем урожае, но в целом по стране не повредили дозревающие колосья. Также в этом году не было ни засухи, ни губительных заморозков – температура была в пределах нормы", – рассказали УНИАН в Укргидрометцентре.

Виды на будущий урожай

До конца уборочной кампании в Украине ожидается более-менее сухая погода без заморозков, что позволит аграриям без препятствий собрать урожай кукурузы, сахарной свеклы и поздних зерновых. Это только улучшает шансы получить в этом году рекордный общий урожай аграрных культур.

В текущем году аналитики и земледельцы не исключают возможности выйти и на рекорд по урожаю кукурузы, уборка которой вот-вот начнется. А эта культура пользуется значительным спросом на мировых рынках, так как составляет основу кормления птицы и сельскохозяйственных животных.

По оптимистичным прогнозам, валовый сбор этой зерновой культуры может достигнуть 39 миллионов тонн против чуть более 30 миллионов тонн в 2020 году.

Таким образом, если сложить только собранный урожай ранних зерновых и кукурузы, уборка которой только начинается, получится 84 миллиона тонн, что на порядок больше, чем прошлогодний урожай всех зерновых культур, который составил 65,4 миллионов тонн.

А если прибавить к этой цифре будущий урожай ячменя, ржи, гречихи и еще десятка разнообразных зерновых и бобовых, которые аграрии выращивают в чуть более скромных масштабах, получится обогнать даже рекордный урожай 2019 года, составивший более 75 миллионов тонн.

Больше валютных поступлений

В начале нового маркетингового сезона, который будет длиться с июля 2021 по июнь 2022 года, зернотрейдеры и Минагрополитики согласовали объемы будущего экспорта украинского зерна.

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С учетом оптимистичных видов на урожай, экспорт должен составить примерно 56 миллионов тонн, что значительно больше, чем Украина поставила за границу в прошлом сезоне – 44,6 миллионов тонн.

Не исключено, что с достижением рекордного показателя национальный прогноз по экспорту пересмотрят в сторону повышения.

"Более 20 млн тонн пшеницы нового урожая пойдет на экспорт. Для сравнения, в 2020-2021 маркетинговом году экспорт пшеницы составил 16,7 миллионов тонн. Хотя в других странах тоже ожидается высокий урожай, мировой спрос на зерно также вырос по сравнению с прошлым годом", – рассказал УНИАН кандидат экономических наук, эксперт Александр Хмелевский.

Намного большими, чем в прошлом году, будут экспортные поставки кукурузы и других культур. Учитывая, что цены на зерно на мировых рынках за последний год значительно выросли, Украина может рассчитывать на увеличение валютной выручки от аграрного экспорта.

"Конъюнктура мировых цен является благоприятной для аграрной продукции Украины. Соответственно, агросектор может в 2021 году сформировать более половины объема валютной выручки государства и обеспечить пятую часть ВВП Украины", – подчеркнул министр агрополитики Лещенко.

Что будет с домашними ценами

Украина за последние годы стала ключевым звеном в мировой торговле зерном, поэтому внутренние цены растут или падают в зависимости от настроений мирового рынка.

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За последний год котировки кукурузы и пшеницы на международных биржах существенно выросли, и вслед за ними вверх потянулись и цены для украинских потребителей.

Поэтому, даже несмотря на прогноз щедрого урожая в 2021 году, значительным фактором для формирования цены на внутреннем рынке все же будет спрос и цены на зерно на внешних экспортных рынках.

По словам эксперта Хмелевского, мировые цены на пшеницу за последний год выросли на треть. За ними подтянулись и внутренние цены.

Получив рекордный урожай, а также благодаря высокому спросу и привлекательным ценам, Украина может увеличить валютные поступления от экспорта пшеницы до 50 процентов к прошлогоднему уровню. Но это делает маловероятным существенное падение цен на продукты питания для украинских потребителей, даже более того – стоимость продовольствия в ближайшем будущем может возрасти.

"Высокие цены на мировых рынках будут способствовать росту цен на внутреннем рынке Украины. Средняя закупочная цена на пшеницу 2-го класса сейчас находится на уровне 6,8 тыс. гривень за тонну. Для сравнения год назад она составляла около 6 тыс. за тонну. То есть, несмотря на рекордный урожай, нас ожидает дальнейший рост цен на муку, крупы и хлеб", – прогнозирует эксперт.

Кроме того, из-за подорожания кукурузы, которая составляет до 80 процентов себестоимости выращивания птицы, свиней и скота, неизбежным будет рост цен на мясо и яйца.

Украинские власти всячески стараются не допустить резкого подорожания или дефицита продуктов. Еще весной 2020 года Кабинет министров внедрил госрегулирование цен на ключевые, социально значимые продукты питания. В перечень вошли крупы, хлеб, макаронные изделия и прочие производные из зерна.

К тому же, в случае резкого подорожания каких-то продуктов и товаров Кабинет министров проводит "разъяснительные" встречи с производителями продукции, по результатам которых, чаще всего, стороны договариваются о стабилизации цен. В 2021 году таким образом удалось снизить цены на яйца перед Пасхой, а также немного сдержать стремительное подорожание сахара и подсолнечного масла.

Поэтому, скорее всего, значительного роста цен на хлеб, макароны, кондитерские изделия, мясо, мясопродукты и прочие продовольственные товары в 2021 году не произойдет. Но и рекордный урожай этого года, увы, не станет причиной долгожданного удешевления продуктов в украинских магазинах и на рынках.

Анна Нагорная

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